Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Dev Bütçeli Prestij Projelerle Adeta Mühür Vurdu

Erzurum'un merkez ilçe belediyelerinden olan Palandöken, son iki yıla prestij projelerle adeta damgasını vurdu. Yeni belediye binasından ikinci kültür merkezine, nikah sarayından ilçe emniyet müdürlüğü binasına varıncaya kadar devasa bütçeli yatırımları birbiri ardına sıralayan Palandöken Belediyesi, ilçe için milyonlarca lira harcadı.



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, son iki yıla birbirinden dev bütçeli prestij projelerle adeta mühür vurdu. Önceki yıllarda Yunus Emre Mahallesi'ne yaptırılan Kültür ve Spor Merkezi ile fiziki yatırımlara start veren Başkan Bulutlar, bunun devamını ise, Palandöken Belediyesi'nin yeni hizmet binasıyla getirdi. Bulutlar, geçtiğimiz aylarda hizmete giren yeni hizmet binasıyla eş zamanlı olarak ikinci kültür merkezinin de temelini attı. Büyük bir mesafenin kaydedildiği kültür merkezi binasına ek olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de yepyeni bir hizmet binasına kavuşturan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, şimdi de bölgenin en görkemli nikah sarayını inşa etmeye hazırlanıyor.



PALANDÖKEN BELEDİYESİ'NDE YATIRIM SEFERBERLİĞİ



Palandöken Belediyesi'nin dev bütçeli yatırımlarından ilki Yunus Emre Mahallesi'nde yaptırılan Kültür ve Spor Merkezi oldu. Hizmete girer girmez ilçeye renk katan ve faaliyetleriyle göz dolduran kültür merkezinin ardından Başkan Orhan Bulutlar, ikinci kültür merkezi için de Yıldızkent'i adres gösterdi. Tüm plan ve programını ona göre yapan Bulutlar, prestij projelerini birbiri ardına sıralamaya başladı.



Orhan Bulutlar'ın ilçe için attığı en önemli adımlardan birisi, yeni hizmet binası oldu. Mevcut hizmet binasının elverişsiz olması sebebiyle düğmeye basan Bulutlar, bu girişimiyle belediyeye sadece hizmet binası kazandırmakla kalmadı, Yakutiye'nin ilçe sınırlarında faaliyet gösteren Palandöken Kaymakamlığı için de ışık yaktı. Bulutlar, Palandöken Belediyesi'nin yeni hizmet binasını bir yıl gibi kısa sürede ilçenin hizmetine sunarken, eski belediye binasının yerini de, kaymakamlık binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı'na tahsis etti. Böylece uzun yıllardır Palandöken ilçesinin dışında faaliyet gösteren Palandöken Kaymakamlığı'nın yaşadığı belirsizlik de ortadan kalkmış oldu.



İLÇE EMNİYET BİNASI VE NİKAH SARAYI



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Aynı anda yürüyen dev bütçeli inşaatlara ek olarak Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü için de harekete geçen Bulutlar, söz konusu kurumu da hizmet binasına kavuşturdu. Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tam teşekküllü bir hizmet binası yaptıran Bulutlar, ikinci kültür merkezinin inşaatını ise, büyük ölçüde tamamlattı. Söz konusu merkezin yapımı devam ederken, Başkan Bulutlar da boş durmadı. Yenişehir'de faaliyet gösteren Trafik Tesci Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu bölgeyi ilçeye kazandırmak için kolları sıvayan Bulutlar, burada ise bölgenin en görkemli ve gösterişli nikah sarayını inşa ettirecek. İhalesi geçtiğimiz günlerde yapılan projenin tamamlanmasıyla birlikte Palandöken ilçesinin hemen hemen hiç eksiği kalmazken, belediye söz konusu yatırımların dışında rutin hizmetlerine de ara vermeksizin devam ediyor. - ERZURUM