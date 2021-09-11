PALANDÖKEN BARAJI'NIN SULARI ÇEKİLDİ; MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Haberler
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PALANDÖKEN BARAJI'NIN SULARI ÇEKİLDİ; MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, su seviyesi son yılların en düşük seviyesini gören Palandöken Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 61,98'e geriledi.

ERZURUM'da, su seviyesi son yılların en düşük seviyesini gören Palandöken Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 61,98'e geriledi. Çekilmeyle birlikte su altında kalan mezarlar, gün yüzüne çıktı, kemiklerin de kıyıya vurduğu görüldü.

Palandöken Dağı'nın güneyinde bulunan, Erzurum- Bingöl yolundaki Lezgi Çayı üzerine kurulan sulama ve içme suyu amaçlı Palandöken Barajı'nın yapımına 1994 yılında başlandı ve 2001'de tamamlandı. Gövdesi dolgu tipi toprak olan barajda 4 Eylül 2005'te su tutulması ile birlikte 50,50 kilometrekarelik göl alanı oluştu. Çat ilçesine bağlı Aşağı Çat, Yukarı Çat, Taşağıl ve Tüysüz köyleri ile Aşağı Çat köyü mezarlığının bir bölümü ile Yukarı Çat köyü mezarlığı ise tamamen sular altında kaldı. Kuraklıkla gölde büyük oranda yaşanan su çekilme sonucu Aşağı Çat köyündeki mezarlar, gün yüzüne çıktı. Tahrip olan mezarlardaki kemikler de kıyıya vurdu.

Bölgede hayvan otlatan köylülerden Yahya Tanas (27), 2005 yılında Aşağı Çat, Yukarı Çat, Taşağıl ve Tüysüz köyleri su altında kaldı. Bizim mezarlığın yarısı, Yukarı Çat'ın mezarlığı ise tamamen sular altında kaldı. Şimdi sular yaklaşık 20 metre civarında çekildi. Köyümüze ait mezarlar da ortaya çıktı. Mezarlığa gelip baktığımızda kıyıda kemikler olduğunu gördük dedi.

PALANDÖKEN BARAJI'NIN SULARI ÇEKİLDİ; MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

PALANDÖKEN BARAJI'NIN SULARI ÇEKİLDİ; MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

PALANDÖKEN BARAJI'NIN SULARI ÇEKİLDİ; MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

PALANDÖKEN BARAJI'NIN SULARI ÇEKİLDİ; MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler gün yüzüne çıktı

Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler gün yüzüne çıktı

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Haber: PALANDÖKEN BARAJI'NIN SULARI ÇEKİLDİ; MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Haberler
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