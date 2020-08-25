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Palandöken: "Balıkçı esnafımız1 Eylül için gün sayıyor"

Nisan ayında başlayan 5 aylık av yasağının kalkmasına sayılı günler kala balıkçı esnafının hazır olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyanın üçte biri olan kişi başı balık tüketim miktarımızı artırmalıyız" dedi.

Palandöken:
25.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:52

Nisan ayında başlayan 5 aylık av yasağının kalkmasına sayılı günler kala balıkçı esnafının hazır olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyanın üçte biri olan kişi başı balık tüketim miktarımızı artırmalıyız" dedi.

Balıkçı esnafının bu sezondan ümitli olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mavi sulara açılmayı bekleyen binlerce balıkçı esnafımız son hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 Eylül itibari ile denizlerde avlanma yasağı kalkacak ve ağlarını, teknelerini tamir eden, malzemelerini yenileyen balıkçılarımız yeni sezona başlayacak. Pandemi nedeniyle her sektör olduğu gibi balıkçılık sektörü de olumsuz etkilendi fakat bu olumsuz etkileri silmek adına yeni sezondan ümitliyiz. Bereketli bir sezon olması için balıkçı esnafımız da elinden geleni yapacaktır. Fakat en önemli konu bilinçli avlanma. Balıkçılıkla bu altın kural unutulmamalıdır" diye belirtti.

-"Balık tüketimimiz dünya kıyaslamasında geride"

Kişi başı balık tüketimimizin artması gerektiğini hatırlatan Palandöken, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, kişi başı balık tüketimimiz oldukça az. Öyle ki geçtiğimiz yıl 6,2 kg olan kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının üçte birine tekabül ediyor. Tüketimin artması için vatandaşlarımızın talebi arttırmasının yanında, balıkçı esnafımızın da desteklenerek balıkları en bol ve kaliteli şekilde tezgaha getirmesi gerekiyor. Tekne, av için gerekli malzemeler, ürünlerin saklanması ve muhafaza edilmesi, nakliyesi gibi birçok aşamada maliyetler de arttı. Pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetleri gidermek adına yürürlüğe giren İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Kararı destekliyoruz. Bu şekilde balıkçı esnafının ürünlerinin vatandaşa firesiz ulaşması kolaylaşacak, kaliteli bir balık sezonu geçireceğiz. 1 milyonun üzerinde kişinin bu sektörden para kazandığını düşündüğümüzde bu desteği en çok hak eden sektörlerden biri olduğu aşikar" şeklinde vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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