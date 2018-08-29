Palandöken: "Balıkçı Esnafı Yeni Sezondan Ümitli"

Balık avı sezonunun başlamasıyla bu sezon bereketli ve daha taze balık yeneceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Eylül itibariyle balık avlama sezonu açılıyor. Bu yıl balıkçı esnafımızın balıktan yana bereketli bir sezon geçireceğine inanıyorum. Bu bereketli balık sezonunda vatandaşlarımız da daha taze ve daha ucuz balık yiyebilecek" dedi.

Binlerce balıkçı esnafının tüm hazırlıklarını yaptığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "31 Ağustos gecesinden itibaren av sezonu açılıyor. Tüm balıkçı esnafımız sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyor. Tüm balıkçılarımız teknelerinin, ağlarının bakım, onarım ve tamirlerini gerçekleştirdi. Bu sezonun özellikle istavrit ve palamut açısından zengin geçmesini bekliyoruz. Yazın da sıcak geçmesiyle kışın soğukta hamsi de bol olursa, balık çeşitliliği artarak bereketli olur. Böylelikle vatandaşımız da daha ucuz ve daha taze balık yiyebilir. Balıkçı esnafımız da sezonu bol kazançla tamamlar" ifadelerini kaydetti.

"A'dan Z'ye her şeye faydalı olan balığı daha çok tüketmeliyiz"

Balık tüketiminde ülkenin coğrafi konumundan daha çok faydalanılması gerektiğine değinen Palandöken, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili fakat hem mevsimsel şartlar hem de yetersizlikler nedeniyle balık tüketiminde de avlanmada da dünya sıralamasında gerilerdeyiz. Ülkemizin coğrafi konumundan yeteri kadar faydalanamıyoruz. Geçtiğimiz yılın verilerine göre kişi başı tüketilen balık miktarı Avrupa'da 23 kilogram, dünyada 18,6, ülkemizde ise sadece 6 kilogram. Bu sezon bereketli bir balık sezonu olacağını öngörüyoruz ve bununla birlikte tüketimin de artmasını bekliyoruz. Bağışıklık sisteminden zeka gelişimine, kemik güçlenmesinden diyabet riskini azaltmaya kadar birçok faydası olan balığı hem kendimiz hem de özelikle çocuklarımıza yedirmeliyiz" dedi.

"Bilinçli avlanma balık fiyatlarının düşmesine yardım eder"

Bilinçsiz avlanmaya karşı da uyarıda bulunan Palandöken, "Bilinçsiz avlanmanın da tamamen önüne geçmemiz lazım. Zamanından önce avlanan balık boyut olarak da küçük oluyor. Tezgahlarımıza gelişmeden geliyor. Balıkçılarımız her balığı vaktinde, sezonunda ve avlanma koşullarına uygun olarak tutmalı. Koşullara uygun balık avlanması yapıldığında avlanan balık sayısı artar. Böylelikle fiyatların düşmesine bu durum da yardımcı olur" açıklamasında bulundu. - ANKARA