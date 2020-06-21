Palandöken: "Babalar evlatların yaşam rehberidir" Evlatların yaşam rehberi ve rol modeli olan babaların toplumdaki önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplumun temeli aile, evin direği ise babadır.

Evlatların yaşam rehberi ve rol modeli olan babaların toplumdaki önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplumun temeli aile, evin direği ise babadır. Evlatları için dişini tırnağına katarak çalışan, yemeyip yediren, giymeyip giydiren ve bir çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Babalar Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evlatların ebedi kahramanı olan babalar hiçbir karşılık beklemeden ailedeki güven duygusunu sağlamakta, tecrübeleriyle yol göstermekte ve değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çabalamaktadır. Ailelerinin mutluluğunu kendileri için en büyük mutluluk olarak gören babalarımız her türlü övgüyü ve saygıyı fazlasıyla hak etmektedir. Bu özel günde, başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, vefat etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA