HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Palandöken: "Araç muayene ücretleri düşürülmeli"

Araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en büyük sorunlarından biri muayene ücretlerinin çok yüksek olması.

Palandöken:
20.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:01

Araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en büyük sorunlarından biri muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Her yıl enflasyon oranında gelen zamla birlikte nakit olarak ödenen muayene ücretleri esnafımızın belini büküyor. Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli" dedi.

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, dolmuş, servis araçı, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydır kontak açmadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri daha makul seviyelere çekilmeli" şeklinde konuştu.

"Muayenesini 1 aydan fazla geciktirenin K belgesi düşüyor"

Pandemi döneminde yaşanan yoğunluğu önlemek için araç muayene sürelerinin uzatılmasının olumlu ancak tek başına yeterli olmadığına işaret eden Palandöken, "Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23.5 milyon araç var. Pandemi döneminde araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı. Bu karar olumlu ancak tek başına yeterli değil. K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini 1 aydan fazla geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı ve muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var Ekonomi
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı Magazin
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Güncel
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Cinsellik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Magazin
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazimizdir
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazimizdir
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aamir Khan Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Silah Eylül Adana
Şu an buradasınız: Palandöken: "Araç muayene ücretleri düşürülmeli" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 10:23:50. #1.14#
title