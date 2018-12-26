Palandöken: "Ankara Milli Mücadelede En Zorlu Görevi Üstlenmiştir"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara milli mücadelede en zorlu görevi üstlenmiştir" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başkentimiz Ankara milli mücadelenin kalbinin attığı yer olarak tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek bu tarihi günlerden birine imza atmıştır. Bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde Ankara'ya gelen heyet ile Milli Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve şükran ile anıyorum" dedi.

Ankara'nın tarihimizdeki yerinin önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Cumhuriyet tarihimizde Ankara, Anadolu'nun ortasında çorak ve küçük bir şehir olarak Milli Mücadele döneminin en zorlu görevini üstlenmişti. Stratejik konumu, demiryolu ve telgraf şebekesi imkanları ile işgal altında olan yerlere mesafesi, evlerin kalenin etrafına kurulması, Ankara'nın en önemli ve güvenli yerlerden biri olduğunu anlamına geliyordu. Mustafa Kemal Atatürk de Ankara ve Ankara insanının gösterdiği azim ve direnci takdir etmişti. Milli Mücadelenin en iyi Ankara'dan yönetileceğine karar kılarak 27 Aralık 1919'da saat 14.00 sularında Dikmen sırtlarından Ankara'ya gelmişti. Ankara halkı Atatürk'ü ve beraberindeki temsil heyetini büyük bir coşku ile karşılamıştı. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, temsil heyeti üyelerini, Milli Mücadele döneminde vatan için bedenini siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA