Palandöken: "Ankara istiklal mücadelesinin karargâhıdır"

Ankara'nın tarihimizdeki önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e uzanan yolda çok önemli bir rol üstlenerek tarihi kararlara ve Cumhuriyetimizin temel kurumlarına ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97.

Ankara'nın tarihimizdeki önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e uzanan yolda çok önemli bir rol üstlenerek tarihi kararlara ve Cumhuriyetimizin temel kurumlarına ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

"Ankara'nın tarihsel süreçteki yeri ayrıdır"

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıldönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Kurtuluş Savaşı'nın kumanda edildiği, karargah niteliğinde olan Ankara'nın tarihsel süreçte yeri ayrıdır. 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile coğrafi ve stratejik konumu, iç ve dış güvenliğin gerekliliği ile en uygun yer olarak belirlenen Ankara devletin merkezi olmuştur. Ankara'nın başkent oluşu ülkemizin düşman işgalinden tamamen kurtuluşundan sonra Cumhuriyetimizin ilanı için büyük bir adımdır. Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97. yıl dönümünü kutluyor ve bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı