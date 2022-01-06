Palandöken: "Alkol ve sigara satışı eğitimle önlenir" - Haberler Ekonomi
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Palandöken: "Alkol ve sigara satışı eğitimle önlenir"

Palandöken:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alkol ve sigara satışı zamla değil eğitimle önlenir. Sigara ve alkole yapılan zamlar kaçağı artırır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alkol ve sigara satışı zamla değil eğitimle önlenir. Sigara ve alkole yapılan zamlar kaçağı artırır" dedi.

Alkol ve sigaradaki yüzde 47.4 oranındaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını, zorunlu olarak kaçak alkol üretim ve satışlarının artacağına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ((TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümleri daha da yükseltecektir" diye konuştu.

Palandöken, alkol ve sigaranın zararlarının her platformda anlatılması gerektiğini de ekledi. - ANKARA

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