Palandöken: "Akaryakıt Zammı En Son Çare Olmalı"

Bir hafta arayla yapılan akaryakıta yapılan zamlarının ekonomik dengeyi bozabileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta yapılan zamlara ilişkin açıklamada bulundu.

Benzin ve motorine yapılan zamların piyasalar için olumsuz olduğunu dile getiren Bendevi Palandöken, "Ocak ayının başında benzine 17, motorine 18 kuruş zam gelmişti. Bu zamların üstünden bir hafta geçmişken benzine 16, motorine ise 20 kuruş daha zam yapıldı. 15 günde toplamda benzinin litre fiyatı 33 kuruş, motorinin 38 kuruş arttı. Esnaf ve sanatkarımızın en önemli maliyet unsurlarından biri akaryakıttır. Bu zamlar başta ulaştırma sektöründe hizmet eden nakliyeci esnafı olmak üzere tüm esnaf ve sanatkar kesimlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Benzin ve motorin zammı adeta enflasyonla mücadeleye darbedir. Çiftçinin mahsulünden tutun da esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatına yansıyor. Özellikle enflasyonu düşürmek için mücadele ederken akaryakıt zamları çok iyi hesaplanmalı. Bu dönemde en son yapılacak şey akaryakıt zammı olmalı" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA