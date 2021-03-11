Palandöken: "AFAD gerçekten de başarılı çalışmalarını sadece ülkemiz için değil dünyadaki bir çok ülkeye bu yardımı ve teknik bilgiyi aktarımında...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.