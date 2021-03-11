Palandöken: "AFAD gerçekten de başarılı çalışmalarını sadece ülkemiz için değil dünyadaki bir çok ülkeye bu yardımı ve teknik bilgiyi aktarımında...
11.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:07
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci