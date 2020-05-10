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Palandöken, "Açık hava düğünleri ekonomiye can suyu olur"

Palandöken,
10.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:35

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pandöken, "Her yıl ortalama 500 bin çift ülkemizde yuva kuruyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pandöken, "Her yıl ortalama 500 bin çift ülkemizde yuva kuruyor. Bu yıl korona virüs sebebiyle kapalı mekanlarda yapılamayan düğünler açık havada ve kır düğünü şeklinde olmalı" dedi.

Bütün meslek kollarını etkileyen düğünlerin ekonomiye can suyu, piyasalara büyük moral katacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşletmeciden fotoğrafçıya, çiçekçiden pastacıya, kuyumcudan mobilyacıya, beyaz eşya satıcısından konfeksiyoncuya kadar 415 meslek kolunu etkileyen düğünler ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Düğünlerin başlaması bu sıkıntılı günlerde tüm sektörleri hareketlendirerek işsizliğin tırmanmasının önüne geçer. Düğün sektöründe çalışan çok sayıda kişinin evine ekmek götürmesini sağlarken evlenecek çiftlerin yaptığı iğneden ipliğe tüm alışverişler piyasayı canlandırarak esnafa nefes olur" diye konuştu.

"Düğün sezonu piyasa için hayati önem taşımakta"

Bütün meslek kollarını doğrudan ve dolaylı yollarla etkileyen düğünlerin ülke ekonomisinde çok büyük bir yeri olduğuna vurgu yapan Bendevi Pandöken, "Her yıl ortalama 500 bin çift ülkemizde yuva kuruyor. Bu yıl korona virüs sebebiyle kapalı mekanlarda yapılamayan düğünler açık havada ve kır düğünü şeklinde olmalı. Ülkemizde çok sayıda açık hava bahçesi bulunan lokanta, restoran, kahvehane ve cafe gibi mekanlar bulunmaktadır. Bu ortamda düğünlere gidecek kişilerin sınırlanması ve masalar arasındaki sosyal mesafenin de korunması ile yuva kurmak isteyen gençlere yardımcı olunmalı. Çünkü bir düğünün ortalama maliyeti en düşük 80 bin lira civarında olduğu düşünülür ise ülke genelinde ekonomiye büyük bir canlılık gelecektir. Halıcından perdeciye, kuyumcudan matbaacıya, düğün salonundan kuaföre, tuhafiyeciden tekstilciye, pastacıdan şekerciye, çiçekçiden taksiciye, fotoğrafçıdan organizasyoncuya, emlakçıdan inşaatçıya kadar tüm sektörlere etki ediyor. Bu da ekonomide büyük bir hareketlilik sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Mekanlar yarı kapasite ile çalışmalı ve kurallara uyulmalı"

Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla yaz sezonunda düğünler için esneklik getirilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Alınacak önlemlerle birlikte ilk etapta açık havada bahçeli mekanlarda yapılacak kır düğünlerine öncelik verilmeli ve Eylül ayı beklenmemeli. Çünkü açık havada yapılacak olan düğünler, salgın açısından daha az risk taşıyor. Kır düğünlerinde de giriş ve çıkışlarda dezenfektasyon sistemleri olmalı, tüm misafirler için maske dağıtılmalı. Masalar arasında ve masaya oturanlar arasında, oyun pisti alanlarında sosyal mesafe kuralı uygulanmalı. Takı merasimi için de sosyal mesafe kuralları uygulanarak takı kutusu sistemi başlatılmalı. Tüm çalışanlara test yapılarak gerekli hijyen kurallarına ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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