Palandöken: "2018'in Gözdesi Büfe, Bakkal, Market İşletmeciliği"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 2018'in gözdesi büfe, bakkal, market işletmeciliği olduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da iş yeri açılışlarında bakkal, büfe ve market işletmeciliğinin başı çektiğini bildiren TESK Genel Başkanı Palandöken "2018 Aralık ayı sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayımız 1 milyon 753 bin 213 oldu. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre açılan iş yeri sayısı kısmen aynı kalırken kapanışlar yüzde 9,5 arttı. Geçtiğimiz yılın en gözde mesleği 21 bin 836 tescil sayısı ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Onu 20 bin 493 tescil sayısı ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri ve 13 bin 155 tescil sayısı ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği takip etti. İşyeri sayısı 1 milyon 886 bin 727 oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA