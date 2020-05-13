Palandöken: "1 milyar TL'lik şeker ve çikolata pazarı bu yıl düşer" Ramazan bayramına sayılı günler kala gözlerin çikolata ve şeker satışları ile bayram alışverişlerine çevrildiği bugünlerde satışların her zamanki gibi canlı olmayacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Covid-19 nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde önceki bayramlar...

Ramazan bayramına sayılı günler kala gözlerin çikolata ve şeker satışları ile bayram alışverişlerine çevrildiği bugünlerde satışların her zamanki gibi canlı olmayacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Covid-19 nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde önceki bayramlar gibi ziyaretleri yapamayacak, çocukların torbalarını bayram şekerleri ile dolduramayacağız. Geçtiğimiz yıl iki bayramda 1 milyar TL olan bayram şekeri satış cirosu bu bayramda fazlasıyla düşecek" dedi.

Bayram öncesinde bayram şekeri ve çikolata alışverişleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Palandöken, Türkiye'de ikramlık ve hediyelik çikolata pazarında toplam satışın yüzde 75'inin bayram döneminde gerçekleştiğini ve 1 milyar TL'lik pazar olduğunu söyledi. Bayram şekeri satışlarının geçtiğimiz bayramlara göre bir hayli düşmesinin beklendiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram maalesef diğer bayramlar gibi olmayacak. Birçok geleneğimizi, sağlığımızı korumak için gerçekleştiremeyeceğiz. Bunlardan en önemlilerinden birisi kuşkusuz bayram şekerleri. Evimize gelen misafirlerimize ikram etmek, kapıya gelen çocukları sevindirmek için normalde almadığımız kadar çok şekerleme, çikolata gibi çeşitli bayram şekeri alırdık. Öyle ki, bayram şekeri satışları birkaç haftada, 1 yıllık ciroya denk gelecek kadar çok satılırdı. Bu bayram ise bu satışların olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA