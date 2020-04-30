Palandöken: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve işveren birlikteliğinin ekonomi için önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve işveren birlikteliğinin ekonomi için önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kutsal sayılan emek, işçi ve işverenin birlikte el ele dayanışma içerisinde olması sayesinde hak ettiğini değeri görebilir. Dolayısıyla milli hedeflerimize ulaşmada girişimci, emekçi, işçi, işveren, esnaf, sanatkar, zanaatkar gibi ter döken, çaba sarf eden herkesin desteği ve birlik içerisinde olması çok önemlidir. Alın teri döken emekçinin haklarının korunması da aynı zamanda demokrasimizin vazgeçilmezidir. Esnafımız ise yanındaki çırağını ya da kalfasını işçi olarak değil, usta olarak görür, öyle yetiştirir ve onun emeklerine değer katar. Bu vesile ile sermayesi emek ve alın teri olan esnaf ve sanatkar camiası adına tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emeğin mücadelesinin ve haklarının korunmaya devam ettiği günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA