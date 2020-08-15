Palancıoğlu, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesindeki firmaları tebrik etti Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin sanayi, ticaret, sağlık ve turizm sektöründe ekonomiye yön veren lokomotif şehir olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasında Kayseri'den 13 firmanın yer alıyor olmasının son derece önemli olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yükselişte en önemli pay sahipleri iftiharla bahsettiğimiz firmalarımız. İnancımız odur ki gelecek yıl da bu sayı artacak ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Listeye giren firmaları, temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ederim. Kayseri İç Anadolu'da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Kayseri firmaları üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürecektir. 2023 hedeflerine ulaşmış bir Kayseri sanayisi inşallah salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir."

Kaynak: AA