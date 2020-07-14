Palancıoğlu, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında giren Kayseri firmalarını kutladı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasına göre listede yer alan Kayseri firmalarını kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasına göre listede yer alan Kayseri firmalarını kutladı.

Palancıoğlu yazılı açıklamasında, Kayseri'nin hem istihdama hem de ekonomiye yön veren lokomotif şehirler arasında yer aldığını belirtti.

Başkan Palancıoğlu İSO ilk 500 listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer almasının gurur ve mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Kayseri'nin İç Anadolu'da üretimin merkezi olduğunun altını çizen Palancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarıları takdire şayan. Adını listeye yazdırarak göğsümüzü kabartan firmalarımızla büyük bir gurur ve büyük onur duyuyorum. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır."

Kaynak: AA