Palancıoğlu: "Soykırımın yıldönümünde Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz"

Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 157. yılı dolayısıyla bir açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çerkez kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor acılarını paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 157. yılı dolayısıyla bir açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çerkez kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor acılarını paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum." dedi.

Çerkesler'in, 19'uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Her yıl 21 Mayıs tarihinde Çerkes Soykırımı ve Sürgünü anıyoruz. Ben öncelikle 21 Mayıs 1864'te yoğunlaşan ve akabinde uzun süre devam eden Kafkasya'da yaşayan Çerkez nüfusun yüzde 75'inin göçmesine, sürgününe ve maalesef hayatlarına mal olan bu acı olay yaşandı. Takribi 600 ile 1 milyon civarında Çerkes kardeşimizin vefatına sebebiyet vermiştir. Çok büyük zulümler görmüşler. Tarihi olayları hatırlamamız, anmamız gerekiyor. Bu olaydaki asıl sebep Rusya İmparatorluğu'nun Müslüman nüfusu kırmak onları başka yerlere sürmek ve sıcak denizlere ulaşmak istemesidir. Akıl almaz, büyük zulümler yapmışlar. Türkiye olarak biz bu vatanı herkese açmışız. O zamanlar Çerkez kardeşlerimiz Osmanlı döneminde Türkiye'ye sığınmışlar. Şu anda et tırnak şeklinde birlikte yaşıyoruz. Cenabı Allah Müslümanlara güç kuvvet versin" dedi.

Palancıoğlu, "Sadece Çerkez kardeşlerimiz değil hem onlardan önce hem onlardan sonra yakın zamanda Bosna'da büyük bir soykırım oldu. Ondan önce Bulgaristan'da, Yunanistan'da oldu, Suriye'de, Irak'ta oldu; şimdi Filistin'de oluyor. Maalesef Müslümanların yaşadığı İslam coğrafyasında bu tür mezalimler devam ediyor. Çerkez kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Cenabı Allah birlik beraberlik içerisinde dimdik ayakta durmayı nasip etsin. Bu tür acıları bizlere bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı