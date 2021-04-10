Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mirasını yansıtacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mirasını yansıtacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Palancıoğlu: 'Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mirasını yansıtacaktır'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde inşası devam eden Kemal Şallıoğlu Camisi yanına iki ayrı şadırvan yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde inşası devam eden Kemal Şallıoğlu Camisi yanına iki ayrı şadırvan yapılacağını söyledi.

Yapılacak olan şadırvanlar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Battalgazi Mahallesinde yer alan Kemal Şallıoğlu Camisi yanına şadırvan yapacağız. İçerisinde hem abdest alınacak yerler hem de erkek ve kadınlar için ayrı WC'ler bulunacak. Hemşirelerimizin yoğun olarak kullandığı mekanlardan biri olan camilerimizin bahçesine şadırvan yapılması ile aynı zamanda estetik, temiz ve nitelikli yapıları bölgeye kazandıracağız. Şehrimizde bulunan camilerin birçoğunun şadırvanları bizim hizmet anlayışımız ile yapılan yatırımlarımızdır. Vatandaşlarımızın temiz ve islamiyete yakışır ortamlarda hizmet almalarını amaçlıyoruz. Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mimarisini yansıtacaktır. En kısa sürede inşaatını tamamlayacak ve hizmete açacağız" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılacak olan yeni şadırvanların Kayseri'ye ayrı bir güzellik ve estetik kazandıracağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Mario Draghi Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Ümit Öztürk Ünal Karaman Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mirasını yansıtacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:16:56. #1.14#
title