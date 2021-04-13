Palancıoğlu'ndan 'İftarda akraba ziyaretlerine gitmeyelim' uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının huzur, bereket ve rahmet ayı olduğunu söyleyerek Kayserililerin, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının huzur, bereket ve rahmet ayı olduğunu söyleyerek Kayserililerin, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

Nisan ayı kar yağışların etkili olduğu bir dönemde Ramazan ayını idrak edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir Ramazan'a daha erişmiş bulunuyoruz. Gönlümüz buruk. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda salgından dolayı Ramazan iftarlarını toplu yapamıyoruz. Daha önce birlik ve beraberlik içinde toplu iftarlarımız oluyordu. Yine eski günlerimizdeki gibi bir arada iftar yaparız inşallah. Rabbim bizleri salgından hastalıklardan korusun. Tüm dualarımız salgının bir an önce bitmesi. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. İbadetlerimizi iftarlarımızı evlerimizde yapalım. Kısıtlamalara dikkat edelim, iftarda akraba ziyaretlerine gitmeyelim. Bu vesile ile hemşehrilerimizin, İslam aleminin ve milletimizin ramazanlarını tebrik ediyorum. Daha nice güzel günlere, gecelere, ramazanlara erişmeyi temenni ediyor, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Ramazan dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını hatırlatan Dr. Palancıoğlu, huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan Ayı için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı