Palancıoğlu'ndan AK Parti teşkilatına sunum
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Palancıoğlu'ndan AK Parti teşkilatına sunum

13.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:34
Palancıoğlu'ndan AK Parti teşkilatına sunum

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi ilçe yönetim kurulu üyelerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında sunum yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi ilçe yönetim kurulu üyelerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında sunum yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Palancıoğlu'nun, 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında sunum yaparak bilgi verdiği bildirildi.

Toplantıda konuşan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi çalışmalarının asfalt, ağaç dikimi, yaya yolları, temizlik işlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) ile mücadele konusunda çok başarılı bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Vatandaşa götürdükleri hizmetleri aksaklık yaşatmadan ve zamanında yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Palancıoğlu, "En verimli çalışmaları yapmamız gereken günlerdeyiz. Bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik programlarımızı ve planlarımızı yapıyoruz. Önce mahallelerde tespitlerde bulunuyoruz. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sonunda hizmet ve yatırımlarımızı yerine getiriyoruz. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak her alanda vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"6 okulun bakım onarım çalışmaları yapıldı. Eğitime destek olmak için 2 bin tableti öğrencilerimize sunduk. İhtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirdik. Bu kapsamda 6 aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu projemiz var. 8 okul yatırımı projemiz, 6 aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu, 8 cami, 4 Kuran kursu yatırımı, 7 akıl küpü çalışma istasyonu, 3 teknoloji sınıfı yatırımı gibi güzel işler hayat buldu. 7 tip modern yeni şadırvanlarımızı birçok mahallede tamamladık. Kentsel dönüşüm kapsamında 1034 daire ve 60 dükkanı hak sahibine teslim ettik. 1 yılda 170 bin ton asfalt ile 170 km yol yaptık. 70 bin ağaç diktik. 100 parkımızı da 1 yıl içinde hayata geçirdik. İlçenin her yerinde hizmet ve yatırım yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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