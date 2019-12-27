Palancıoğlu: "Melikgazi'yi yeşillendirmek bizim için önemli"

27.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:20

Melikgazi Belediyesi, meclis üyelerinin adına ağaç dikti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'yi yeşillendirmek bizim için önemlidir" dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyelerinin de katılımı ile Erenköy mahallesinde ağaç dikti. 15 yaşında olan ağaçları toprakla buluşturan Başkan Palancıoğlu, Melikgazi ilçesini yeşillendirmek için çalıştıklarını kaydetti.



Palancıoğlu; "Bugün güzel, hayırlı ve yüz gülümseten bir hizmet yapıyoruz. Daha önceden beri yapmak istemiştik ama denk gelmemişti. Bu sefer hem uygun fiyata ağaç almamızdan dolayı hem de istediğimiz şekilde ağaçlar olmasından dolayı böyle güzel bir ağaçlandırma çalışması yapacağız. Vatandaşlarımız 'Kışın ağaç mı dikilir?' diye sorabilir. Ağaçlar uyku dönemine girdikten sonra özellikle sonbahar ile ilkbahar arasında yoğun olarak dikiliyor ve en çok tutma ihtimalinin o şekilde olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz Melikgazi'de farklı bir uygulama yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da devamını Allah nasip eder. Her biri yaklaşık 15 yaşında olan 10 metre uzunluğunda çınar, ıhlamur ve akça ağaç gibi birçok ağacı toprakla buluşturuyoruz. Burada küçük fidan diktiğimizde yıllar bakılıyor ve 5-10 sene geçtikten sonra ancak bu konuma ulaşıyor. Vatandaşların yeşillik ile hızlı buluşsun diye bu ağaçları Melikgazi ile buluşturuyoruz. İlkbahar ile birlikte burayı gezip eski durumu ile yeni durumunu kıyasladığımızda burasının bir orman gibi olacak ve çok nitelikli bir hale gelecek. Şuanda 15 bin civarında ağaç satın aldık. Bunların bir kısmı büyük, bir kısmı da küçük. Önümüzde ki ayda yapabilirsek 100 tane 25-35 yaş grubu arasında değişen çınar ağaçları getirtiyoruz. Onu da şehir merkezinde uygun noktalara dikeceğiz. Burada da meclis üyelerimiz var. Artık seçim dönemi bitti, el ele vermemizin zamanıdır. Biz bu ağaç dikimini meclis üyelerimiz adına yapıyoruz. Her bir ağaca meclis üyelerimizin ismini vereceğiz. Bu uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ağaç dikmek ve Melikgazi'yi yeşillendirmek bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA