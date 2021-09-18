Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Akıl Küpü Çalışma İstasyonu'nu inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İldem, TOKİ, Köşk, Danışmentgazi, Belediye Binası ve Gökkent olmak üzere 6 mahallede yapılan Akıl Küpü Çalışma İstasyonları'nda okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine kadar birçok imkan gençlere sunuluyor.

Başkan Palancıoğlu, Akıl Küpü Çalışma İstasyonu'nun çok yakında açılışının yapılacağını belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yönelik çok farklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, "Bunlardan bir tanesi Akıl Küpü adını verdiğiniz kütüphanelerimiz. Burası belediyemizin altında sergi salonu olarak kullanılan bu alanı güzel bir kütüphaneye çevirdik. 7/24 saat burası açık olacak. Şu anda bütün çalışmalar tamamlandı. Tefrişatına geçildi. En kısa zamanda tamamlayıp açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.