Palancıoğlu, kurban pazarlığına aracılık etti Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi Serkent'teki kurban satış pazarında alıcı ve satıcı arasındaki pazarlığa aracılık etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi Serkent'teki kurban satış pazarında alıcı ve satıcı arasındaki pazarlığa aracılık etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için modern kurban satış ve kesim yerleri tahsis edildiğini belirten Başkan Palancıoğlu, vatandaşların ve besicilerin sosyal mesafe kurallarına uyduklarını, yapılan uyarıların dikkate alındığını belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan tüccarın çok emek verdiğini aktaran Palancıoğlu, "Allah yardımcıları olsun. İnşallah satışlardan haklarını alıp memnun dönsünler isterim. Çünkü çok zor ve meşakkatli iş yapıyorlar. Pazarda tabii fiyatlar hayvanın cinsine göre değişebiliyor. Biz de bugün alıcı ve satıcı arasındaki pazarlığa katıldık. Hem esnafımız kazandı hem de vatandaşımız. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA