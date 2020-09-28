Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara...

28.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:19
Palancıoğlu:

Her Cuma günü bir bölgede ekibi ile yatırımcı birimlerle gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Her Cuma günü bir bölgede ekibi ile yatırımcı birimlerle gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekip çalışması yapılan bölgede hafta sonu planlanması ile pazartesi günü o bölgede temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimlerin koordineli çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu pazartesi günü Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile bu bölgenin adeta yenileneceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yaptığımız iki mahallemizde bugün çalışmalara başladık. Öncelikle yaya yolları, asfalt yenileme ve parklarda bakım çalışması yapılıyor. Boş arazilerdeki ve arsalarda otlar temizleniyor. Çocuk oyun aletleri onarılıyor" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, sakin ve kendi halinde olan iki semtte eğitimin başlaması ile öncelikli okul ve diş hastanesine bağlanan yolların açık, güvenli ve seri öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Palancıoğlu: 'Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara...
Palancıoğlu: 'Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara...
Palancıoğlu: 'Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Charles Michel Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Halil Sezai Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Can Bartu Gökhan Gönül Ali Palabıyık
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 12:20:38. #1.15#
title