Palancıoğlu çeşitli projeler için İstanbul'da

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iki önemli proje için İstanbul'da incelemede bulunduPalancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir olduğunu ve mekan ihtiyacını giderecek Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi...

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iki önemli proje için İstanbul'da incelemede bulundu

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir olduğunu ve mekan ihtiyacını giderecek Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi projesini Melikgazi ve Kayseri için hayata geçireceklerini anımsattı.

Merkezde 700 kişilik çok amaçlı gösteri salonu, fuaye alanı, prova odası, sergi salonları ve kafeteryanın yer alacağını belirten Palancıoğlu, konserlere, sergilere, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacaklarını aktardı.

İlçeye bir de "Selçuklu Anıtı" yapacaklarını ifade eden Palancıoğlu, bu kapsamda İstanbul'daki çeşitli merkezlerde incelemede bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin