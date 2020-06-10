Palan üretimi yaparak hayallerini gerçekleştirdi
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Palan üretimi yaparak hayallerini gerçekleştirdi

Tokat'ta yaklaşık 65 yıldır palan (semer) üretimi yapan 73 yaşındaki saraç Ali Evren, mesleği sayesinde hayallerine kavuştu.

Palan üretimi yaparak hayallerini gerçekleştirdi
10.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:36

Tokat'ta yaklaşık 65 yıldır palan (semer) üretimi yapan 73 yaşındaki saraç Ali Evren, mesleği sayesinde hayallerine kavuştu.

Tokat'ın Zile ilçesinde babası tarafından saraç ustanın yanında çırak olarak verilen 2 çocuk babası Ali Evren (73) yaklaşık 65 yıldır mesleğine devam ediyor. Korona virüs önlemleri nedeniyle kısa bir süre ara verdiği işine tekrar başlayan Evren, maskesiz çalışmıyor. Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate aldığını belirten Evren, günlerini tek başına iş yerinde çalışarak geçiriyor.

Mesleğinin son temsilcisi olarak çalışan Evren, sanatı sayesinde hayallerine kavuştuğunu belirterek, "Bu sanat sayesinde dükkan açtım, her hayalime muvaffak oldum. Pirine kurban olayım. Çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Arazimi, evimi, arabamı aldım. Her şeyim var şimdi. Daha halen de çalışıyorum. Şu anda eyerle uğraşıyorum. Yalnız tek yapamıyorum, çırak da yok" dedi.

Evren, sanatından çok memnun olduğunu bırakmayı düşünmediğini belirterek, "Bu meslek beni bırakana kadar ben bırakmam. Mesleğim biraz ince iş gerektiriyor. Palanı (semer) yapmam günler sürüyor. Halı, keçeyi çöpe atıyorlar. Bu malzemelerden palan yapıyorum. 400 lira para alıyorum. Rabbim bereket versin. Bu iş fazla sermaye gerektirmiyor. Yaptığım işin hakkını vermek için en ince ayrıntısına kadar erinmeden çalışıyorum. Yarın bu semeri atın üstüne koşacak adam, sağlam olmaz ise olmaz bu iş" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Manşet

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