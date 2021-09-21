Palamuta niyet hamsiye kısmet - Haberler
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Palamuta niyet hamsiye kısmet

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Palamuta niyet hamsiye kısmet 1 Eylül itibariyle balık av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, Sinop'ta tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

Sinop (İHA) - Palamuta niyet hamsiye kısmet

SİNOP - 1 Eylül itibariyle balık av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, Sinop'ta tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

Av yasağının kalkmasının ardından, genelde ekim ayı sonunda görülen hamsi bu yıl erken geldi ve balıkçılar bol miktarda hamsi avladı. Kilosu 15 liradan satışa çıkarılan hamsiye vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

Balıkçı Ahmet Gür, yıllardır balıkçılık yaptığını belirterek; "Palamut bekliyorduk ama şu an hamsi geldi. Sinop yerli hamsi bugün 15 TL. Çok şükür bolluk var. Hamsinin önü gözüküyor. Bu sezon için umudumuz var. İnşallah." Dedi.

Palamuta niyet hamsiye kısmet

Palamuta niyet hamsiye kısmet

Palamuta niyet hamsiye kısmet

Palamuta niyet hamsiye kısmet

Palamuta niyet hamsiye kısmet

Palamuta niyet hamsiye kısmet
İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri
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