Palamut tezgahları süslemeye başladı
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Palamut tezgahları süslemeye başladı

Tekirdağ'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

02.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:31

Tekirdağ'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Yeni sezonda tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan palamutla şenlendi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl palamut sayısının yeterli olmadığını söyledi.

Bu yıl sezonun balıkçıları sevindirecek şekilde başladığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız uzun bir aradan sonra denize açıldı. Bu sene bereketli de başladı. Özellikle palamut, balıkçıları sevindiriyor. Bu sene balık çeşidi de fazla olacak gibi görünüyor. Tezgahlarda geçen yıl nadir görünen palamut bu yıl bol miktarda yerini alacak. Bu yıl fiyatlar da uygun. Vatandaşlarımız afiyetle palamut yiyecek." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da bu yıl sezonun hem balıkçıyı hem de vatandaşı sevindireceğini dile getirdi.

İnsanların palamuda hasret olduğunu ifade eden Erol, "Geçen yıla göre bu sezon iyi başladı. Bu sene palamut tezgahımızı süsleyecek. Palamudun fiyatı 10 ila 20 lira arasında değişiyor. İlerleyen günlerde palamut arttıkça fiyat daha da düşecektir. Halkımız bol bol palamut yiyecek." diye konuştu.

Palamut tezgahları süslemeye başladı

Kaynak: AA

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