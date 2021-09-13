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Palamut tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Ekonomi

Palamut tezgahlarda yerini aldı Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut tezgahlarda kendini gösterdi Palamut tanesi 20-25 liradan satılıyor Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut nihayet tezgahlarda yerini almaya başladı.

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut tezgahlarda kendini gösterdi

Palamut tanesi 20-25 liradan satılıyor

TRABZON - Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut nihayet tezgahlarda yerini almaya başladı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler ilk günleri genellikle bol istavrit avlarken, palamut pek görülmemişti. Trabzon'da ilk kez bugün tezgahlarda yerini alan palamudun tanesi 20-25 TL arasında satılırken balıkçılar bundan sonra palamudun daha bol geleceğini ümit ediyor.

Tezgahlarda daha ziyade istavrit bolluğu yaşanırken Trabzon'da palamudun genellikle Sinop taraflarından geldiği belirtildi.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, palamudun tanesini 20-25 TL'den sattıklarını ifade ederek "Palamut şu anda az geliyor. Fiyatı 20-25 TL arasında değişiyor. Bundan sonra daha çok gelecek diye tahmin ediyoruz. İlk kez palamut bugün tezgahlarda yerini aldı. Genellikle Sinop tarafından geliyor. Vatandaş şu anda palamudu pahalı buluyor, ucuz arıyor. İstavrit 12,5-15 TL, mezgit biraz pahalı 40-50 TL, çupra, levrek 40-60 TL arasında. Sezondan umutluyuz" dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise bu sezon palamudun geç geldiğini belirterek "Şu anda 500 gramlık palamutların tanesini 25 TL'den satıyoruz. Artık palamut gelmeye başladı. Sinop tarafından geliyor. Şu anda balığa talep var bol miktarda istavrit geliyor palamutta gelmeye başladı. Bu sezon çinekop, lüfer de bol olacağını tahmin ediyoruz. İstavrit'in kilosu 15 TL, Çinekop 40 TL civarında, mezgit 40-50 TL, kaya levreği 70 TL. Bu sezon palamut olacak gibi görünüyor hamsi de gelmeye başladı. Palamut ilk kez bu kadar geç geldi. Havalar şu an sıcak deniz soğuk olursa balık daha çok olur" diye konuştu.

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Palamut tezgahlarda yerini aldı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Ekonomi Haberleri
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Haber: Palamut tezgahlarda yerini aldı - Haberler Ekonomi
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