Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı - Haberler Ekonomi
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Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı

Yaklaşık 1 ay önce başlayan av sezonunda beklentilerin altında kalan palamut tezgahlara yüksek fiyatla gelirken, vatandaşların ilgisi hamsiye oldu.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan av sezonunda beklentilerin altında kalan palamut tezgahlara yüksek fiyatla gelirken, vatandaşların ilgisi hamsiye oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tezgahlardaki palamut beklentilerin altında kalırken, av sezonu heyecanını yaşayan balıkçılar denizin soğumasını bekliyor. Balık alışverişine gelen vatandaşlar en çok mevsim balıklarından palamut ve hamsi talebinde bulunuyor.

Tezgahlarda yer alan balıklardan; Hamsi 30 TL, mezgit 35 TL, mezgitin irisi 60 TL, uskumru tane 15 TL, Karadeniz somonu kilosu 50 TL, lüfer tane 50 TL, çupra tane 20 TL, barbun kilosu 35 TL fiyatlarında satılıyor.

Balık fiyatları ile ilgili bilgiler veren balıkçı Melih Sönmez hamsi talebinin arttığını belirterek şunları söyledi:

"Sezon başı umutluyduk ama palamut olmadı. Şuanda fiyatlar çok yüksek. Palamutun çifti 90 lira, bize adedi 50 liranın üzerinde geliyor. Hamsi fiyatları da yüksek. İki gün oluyor, bir gün oluyor, günü birlik hamsi olmuyor. O yüzden şuana kadar fiyatların hepsi yüksek. İnşallah bu havalardan sonra bol balık olur, fiyatlar da düşer, vatandaşlarımız da bol balık yer. Vatandaşlarımız mevsim balıklarından palamut bekliyorlar ama palamut yok maalesef. Yerine ithal uskumru satıyoruz. Hamsi talebi var ama burada ekonomik durum önemli. 30 liraya taze hamsi satıyoruz."

"Sağlıklı beslenmek için balık alıyoruz"

Tezgahlardaki balık fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar yine de balık tüketimine önem veriyor. Alışveriş yapan bir vatandaş, "Fiyatlar pahalı ama yapacak bir şey yok. Çocuklar için sağlıklı beslenmek adına alıyoruz. Genellikle haftada bir tüketiyoruz" dedi.

Balık tutmak için hamsi aldığını söyleyen vatandaş ise şunları söyledi:

"Fiyatlar gayet normal. Bu sezon beklentimiz balığın bollaşması. Hava şuan sıcak, denizin soğuması lazım." - ZONGULDAK

Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı

Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı

Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı

Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı

Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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