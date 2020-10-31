Palamut fiyatıyla cep yakıyor

Palamut fiyatıyla cep yakıyor Trabzon'da palamudun fiyatı 35 TL'ye kadar çıktı Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından denize açılan balıkçılar bol palamut ile dönerken, bu günlerde ise bu bolluktan eser kalmadı.

Palamut fiyatıyla cep yakıyor

Trabzon'da palamudun fiyatı 35 TL'ye kadar çıktı

TRABZON - Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından denize açılan balıkçılar bol palamut ile dönerken, bu günlerde ise bu bolluktan eser kalmadı.

Trabzon Balık Halinde birkaç hafta önce tanesi 10-15 TL arasında satılan palamutlar şimdilerde 20-35 TL arasında satılırken diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının da yüksek olması dikkat çekti.

Diğer balık çeşitleriyle birlikte sezonun en yüksek fiyatını yaşandığı balık halinde vatandaşlar fiyatların yüksek oluşundan yakınırken, balıkçılar havaların sıcak gitmesinden dolayı az avlanma olduğunu ve fiyatında bu yüzden yüksek olduğunu söylediler.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, bugün itibariyle sezonun en pahalı günlerinden birini yaşadıklarını belirterek "Palamut birkaç gündür çok az. Balığı İstanbul topladığı için çok fiyatlı. Şu anda fiyatı iriliğine göre 20-35 TL arasında değişiyor. İki hafta öncesine iri palamudu 20 TL'ye satıyorduk. Dolayısıyla bu sıralar az olduğundan fiyatı da yüksek oluyor. Yıllardır balıkçılık sektörünün içindeyim palamudun fiyatını hiç bu kadar yüksek görmemiştim. Aynı şekilde istavrit de öyle kilosu 35-40 TL civarında. Bu fiyatı şu ana kadar hiç duymadım. Havanın sıcaklığından dolayı balık az. En yüksek fiyat ise mezgitte. 60-70 TL. Çinakop 70-80 TL. Son yılların en pahalı sezonu diyebiliriz" dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da "Palamut yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Palamudun fiyatı iriliğine göre 20-25 ve 30 TL arasında değişiyor. Palamut, sezon başı iyi idi ancak şimdilerde kaybolmaya doğru gidiyor. İstavrit 30-35 TL, hamsi 20-25 TL, Sargan 35 TL, Çupra 45 TL ve Levrek 60 TL oldu. Levrek bile pahalandı" diye konuştu.

Palamut fiyatını pahalı bulduklarını ve şu ana kadar bu kadar yüksek olduğunu görmediklerini belirten Zehra Çuhadaroğlu isimli vatandaş ise "Palamut almaya geldim. Palamut 35 TL fiyatını pahalı buldum. Daha önce 17-18 TL'ye alıyorduk, şimdi 35 TL olmuş. Zamanı geçiyor herhalde fiyatı ondan yüksek. Daha önce hiç bu kadar pahalı almadım. Çok pahalı bu kadar pahalı olduğunu hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA