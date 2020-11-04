Palamut bitti, umut hamside
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Palamut bitti, umut hamside

04.11.2020 08:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:13
Palamut bitti, umut hamside

KARADENİZ'de son günlerde palamut avında gözle görülür bir azalma yaşanırken, Zonguldak'ta balıkçılar hamsi avına yöneldi.

KARADENİZ'de son günlerde palamut avında gözle görülür bir azalma yaşanırken, Zonguldak'ta balıkçılar hamsi avına yöneldi. 

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, tezgahlarda fiyatlar değişti. Eylül ve ekim ayı sonlarına kadar yaşanan palamut bolluğunda da azalma yaşandı. Balıkçılar, palamut avıyla başlayan denizdeki bereketin hamsiyle devam etmesini bekliyor. Merkez balıkhanesinde balıkçı Kemal Özçep, havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha da bollaşacağını söyledi. Av sezonuna güzel başladıklarını ifade eden Özçep, "Palamut zamanla kendini kaybetmeye başladı. Havalar soğudukça hamsi bol olacaktır diye düşünüyoruz. Hamsinin peşine ise çinekop, istavrit ve mezgit olur" dedi. 

DENİZ SOĞUMADIĞI İÇİN BALIK TOPLANMIYOR 

Balıkçı Oktay Ertürk hamsinin kilosunu 25 liradan satışa sunduklarını ifade ederek, "Şu anda denizin soğumasını bekliyoruz. Deniz soğumadığı için balık toplanamıyor. Havalar soğuduğu andan itibaren hamsi sezonu açılır. Hamsiyi ise fiyatı 25 TL'den satışa sunuyoruz. Ancak hava soğuduğunda hamsi bolluğu yaşandığı gibi fiyatlarda da düşme yaşanır" diye konuştu. 


- Zonguldak
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

İlgili Haberler

Palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor
Palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor
Son dakika haberi! Şimdi ızgarada palamut zamanı
Son dakika haberi! Şimdi ızgarada palamut zamanı
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Osman Durmuş Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Aleyna Tilki Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Töre Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Palamut bitti, umut hamside - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 08:15:35. #1.15#
title