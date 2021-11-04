Palamut azaldı, fiyatı ise 100 liraya kadar çıkıyor

DÜZCE (İHA) - Hamsi ve istavritle tezgahlarını süsleyen balıkçılar palamuttan ise umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz senelerde uyguna satılan palamutun fiyatı şimdilerde 70 liradan başlayıp, 100 liraya kadar çıkıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'de hamsi ve istavrit bolluğu yaşanırken, palamut ise yok denecek kadar az bulunuyor. Düzce'de de kilosu 15 liradan satışa sunulan hamsiye rağbet artarken, az da olsa tutulan palamutun tane fiyatı ise 70 liradan başlayıp, 100 liraya kadar çıkıyor. Palamutun denizde olması sebebiyle hamsi bollaşırken, mezgit kilosu 25 liradan, barbun 35, istavrit 20, çinekop 60, somon 50, çupra 30, levrek de kilosu 35 liradan satışa sunuluyor. Küçük boyutlu palamutların tane fiyatı 15 liradan alıcı bulurken, iri palamutun ise satışı yapılamıyor.

"İNSANLAR PALAMUT ALAMIYOR"

Balıkçı Onur Kılıç, palamutun denizde az olduğunu belirterek, maliyetinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Palamutun son günlerde olta ile tutulduğunu kaydeden Kılıç, "Maalesef palamutun maliyeti çok yüksek. Bize tanesi 60-65 liradan geliyor. Bizde tazgaha koyduğumuz da fiyatı 80-85 liraya, hatta bazen 100 liraya kadar çıkıyor. İnsanlar bu durumda palamutu zor tüketiyor, maalesef palamut alamıyorlar" dedi.

"BALIĞI UCUZA SATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Denizde hamsi ve istavrit bolluğu yaşandığını vurgulayan Kılıç, "Bu bölgelerde hamsi çok yoğun değil, genellikle Samsun taraflarına doğru gidiyorlar. Elimizden geldiğince hamsiyi buraya getirmeye çalışıyoruz. Her gün en taze balıkları satışa sunuyoruz. Hamsinin kilosunu 15 liradan satıyoruz. Bazı bölgelerde fiyatları farklı olabilir ama biz 15 liradan satıyoruz. İnsanlar taze balık tüketsin diye uygun fiyatlı vermeye çalışıyoruz. Vatandaşların zaten alım gücü düşük, bizde balığı ucuza satmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkların maliyetlerinin yüksek olduğunu da söyleyen Kılıç, "Denizden limana, limandan tezgaha gelmesi, bu balıkların tutulması vs. hepsi birer masraf. Hamsinin fiyatları bu yüzden çok değişken. Örneğin Düzce'de 15 liradan satılıyorsa, Bursa'da, İstanbul'da kilosu 30-40 liradan satılabiliyor" şeklinde konuştu.

(Enes Bektaş - Ali Yıldız-İHA)