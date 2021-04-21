Paladyum yüzde 4.0 artışla tüm zamanların zirvesine çıktı
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Paladyum yüzde 4.0 artışla tüm zamanların zirvesine çıktı

Paladyum yüzde 4.0 artışla tüm zamanların zirvesine çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elektrikli araç üretiminde kullanılan paladyumun fiyatı, küresel piyasalardaki yoğun alımlarla yüzde 4.0'ten çok artışla tüm zamanların zirvesine tırmandı.

Elektrikli araç üretiminde kullanılan paladyumun fiyatı, küresel piyasalardaki yoğun alımlarla yüzde 4.0'ten çok artışla tüm zamanların zirvesine tırmandı.

Paladyum fiyatlarındaki hızlı artışı, otomotiv endüstrisindeki toparlanmaya ilişkin artan iyimserliğe karşın, değerli metaldeki yetersiz arza bağlı endişeler kaynaklı alımlar destekledi.

Gelişmelerle, paladyum yüzde 4.06 artışla tüm zamanların en yüksek düzeyi olan 2,896.83 doları gördükten sonra 2,873.92 dolara döndü.Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların% 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürür (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılmaktadır.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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