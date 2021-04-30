Paladyum ilk kez 3,000 doları aştı

Paladyumun fiyatı, piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla, hızla tırmanarak tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aştı.

Paladyumun fiyatı, piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla, hızla tırmanarak tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aştı. Paladyum fiyatı 3,011.62 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra 2,986.34 dolara döndü.

Paladyumdaki tırmanış, elektrikli araç üreticisi Tesla ve dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford'un, chip darlığına karşın, gelirlerinde güçlü artışlar açıklamalarının desteğiyle hız kazandı.

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor. Paladyum katalitik konventörün yüzde 85'ini oluşturuyor; dolayısıyla bu emtia otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelere oldukça duyarlıdır.

Dünya genelinde birçok ülke, taşıtların neden olduğu hava kirliliğini minimum düzeye indirmek için son dönemde sıkı düzenlemeler yaptılar. Bu nedenle, otomobil üreticileri bu düzenleme ile daha temiz bir egzoz sistemi üretimi açısından paladyum taleplerini artırdılar. Bu sayede taşıtlardan kaynaklı hava kirliliğini en düşük düzeye çekme amaçlı düzenlemeler sonrası dizel araçlardan çok paladyum kullanan benzinli araçlara olan talep arttı ve bu nedenle paladyum talebi de yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı