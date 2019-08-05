Paladyum fiyatları yüzde 2.0'ye yakın yükseldi
Paladyum fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yüzde 1.86 artışla 1,430.3 dolara yükselerek altın, gümüş ve platinin artış oranlarına ulaştı.
– Paladyum fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yüzde 1.86 artışla 1,430.3 dolara yükselerek altın, gümüş ve platinin artış oranlarına ulaştı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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