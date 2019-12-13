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Paladyum'dan yüzde 2.0 artışla yeni tarihi zirve

Paladyum fiyatları 15 gündür devam eden artışına yüzde 1.86 artışla devam ederken, 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

13.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:27
Paladyum'dan yüzde 2.0 artışla yeni tarihi zirve
– Paladyum fiyatları 15 gündür devam eden artışına yüzde 1.86 artışla devam ederken, 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

Otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılan paladyum, 6 2011 tarihinde 1,912.25 dolara kadar yükselen altının da tarihi rekorunu kırmış oldu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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