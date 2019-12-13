Paladyum'dan yüzde 2.0 artışla yeni tarihi zirve

13.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:27

– Paladyum fiyatları 15 gündür devam eden artışına yüzde 1.86 artışla devam ederken, 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

Otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılan paladyum, 6 Eylül 2011 tarihinde 1,912.25 dolara kadar yükselen altının da tarihi rekorunu kırmış oldu.

Kaynak: DHA

- İstanbul