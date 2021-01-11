Pal Nostalji radyo frekansı kaç? Pal Nostalji FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Pal Nostalji FM radyo frekans numarası!
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Pal Nostalji radyo frekansı kaç? Pal Nostalji FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Pal Nostalji FM radyo frekans numarası!

11.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:23
Pal Nostalji radyo frekansı kaç? Pal Nostalji FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Pal Nostalji FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Pal Nostalji FM frekans numarası kaçtır? Pal Nostalji FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Pal Nostalji FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Pal Nostalji FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Pal Nostalji FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Pal Nostalji FM frekans numaraları!

PAL NOSTALJİ FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Pal Nostalji FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : 87,5

Afyon : 99,4

Ankara : 91,4

Antalya : 99,1

Ayvalık : 91,4

Balıkesir : 99,3

Bolu : 99,2

Bodrum : 105,5

Bursa : 96.9

Çanakkale : 99,3

Denizli : 99,3

Diyarbakır : 106,0

Düzce : 99,4

Eskişehir : 98,3

Gaziantep : 106,3

Gerede : 99,4

Ordu : 99,2

Fatsa : 106,2

İstanbul : 99,2

İzmir : 107,3

Kastamonu : 105,8

Kayseri : 90,3

Kocaeli : 99,2

Konya : 99,3

Kütahya : 99,3

Malatya : 99,3

Manisa : 99,2

Marmaris : 106,0

Mersin : 106,3

Muğla : 106,0

Osmaniye : 99,3

Sakarya : 99,1

Tekirdağ : 106,2

Zonguldak : 106,0

Mardin : 99,2

Van : 106,5

Pal Nostalji FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Pal Nostalji FM radyosunu açabilirsiniz.

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