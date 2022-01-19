Pakistanlıları kaldıkları evde rehin alıp gasbeden zanlılar tutuklandı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 9 yabancı uyrukluyu evlerinde rehin alarak gasbettikleri gerekçesiyle 2 Pakistanlı şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Pakistanlının kaldıkları evde rehin alınarak gasbedilmelerine ilişkin şikayette bulunmaları üzerine soruşturma başlattı.

Müştekiler, Orta Mahalle'de 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 şüphelinin ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira ve sırt çantalarını gasbettiklerini bildirdi.

Mağdurların, rehin alındıkları görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığını söylemeleri üzerine bu kayıtlarla, olay yeri çevresindeki kamera görüntülerini izleyen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Bağcılar'da yaşadığını belirledi.

Bağcılar'daki adrese düzenlenen operasyonda, Pakistan uyruklu Ö.S. ve F.K. gözaltına alındı.

İkametteki aramada, şüphelilerin olayda kullandıkları 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak ve müştekilere ait 1 telefon, sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen zanlılar tutuklandı.