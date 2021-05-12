Pakistanlılar sosyal medyada Filistin'e destek mesajları paylaştı

Pakistanlı siyasetçiler, yazarlar ve sporcular, sosyal medyada Filistin halkına destek mesajları verdi.

Pakistanlı siyasetçiler, yazarlar ve sporcular, sosyal medyada Filistin halkına destek mesajları verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ben Pakistanlıyım ve biz Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Senatör Faysal Cavid Han da sadece Müslümanların değil, insanlığa inanan herkesin Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan masum Filistinliler için seslerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

Han, bu saldırıların vahşi, barbar ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, insan haklarının nerede olduğunu sorguladı.

Parlamento'nun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Han Afridi de İsrail'in silahsız Filistinlilere yönelik bombardımanın insanlığa karşı saldırı olduğunun altını çizdi.

Afridi, Gazze'den yürek sızlatıcı görüntülerin geldiğini hatırlatarak, İsrail'in barbarlığının sağır ve ölü dünyayı uyandırmaya yettiğini ve insanlığın saldırı altında olduğunu kaydetti.

Sessizliğe tepki

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu Filistinlilerin şehit olduğunu anımsatarak, ülkelerin seslerini yükseltmemesine tepki gösterdi.

Şerif, uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'in savaş suçlarına göz yummasına benzediğini vurgulayarak, "İnsanlığın mı terörün mü yanındasınız? Şimdi karar verin." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Milli Kriket Takım Kaptanı Babar Azam da dualarının Filistin halkıyla birlikte olduğunu kaydetti.

Aralarında yazarların, gazetecilerin ve sanatçıların bulunduğu yüz binlerce Pakistanlı, sosyal medyadan İsrail'e tepki ve Filistin'e destek mesajları paylaştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı