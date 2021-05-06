Pakistanlılar, bayram öncesi market ve pazarlara hücum etti
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Pakistanlılar, bayram öncesi market ve pazarlara hücum etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın birçok bölgesinde, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 8-16 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulama kararı almasının ardından Pakistanlılar, Ramazan Bayramı öncesi alışverişleri için market ve pazarlara hücum etti, sokaklarda insan seli meydana geldi.

Pakistan'ın birçok bölgesinde, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 8-16 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulama kararı almasının ardından Pakistanlılar, Ramazan Bayramı öncesi alışverişleri için market ve pazarlara hücum etti, sokaklarda insan seli meydana geldi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Pakistan'ın birçok bölgesinden, sokağa çıkma kısıtlaması kararı geldi. Pakistanlı hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı 8-16 Mayıs tarihleri arasında ülkenin birçok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulama kararı aldı. Ramazan Bayramı günlerinin de dahil olduğu kısıtlama sürecinde ülkede açık olmasına izin verilecek işletmeler arasında ise, eczaneler, tıbbi tesisler, aşılama merkezleri, akaryakıt istasyonları, lastik tamir atölyeleri, süt ürünleri dükkanları, paket servisler ve eve teslim yöntemi ile e-ticaret, elektrik, doğal gaz, internet ve telekomünikasyon ağları ile medya kurumları yer alıyor. Sebze ve meyve dükkanları, kasaplar, bakkallar, fırınlar ve tatlıcılar ise günlük olarak yerel saat 18.00'a kadar açık olacak.

SOKAKLARDA KISITLAMA ÖNCESİ İNSAN SELİ MEYDANA GELDİ

Pakistan'da 8 Mayıs'ta başlayacak olan kısıtlama kararının ardından bayram öncesi alışverişler için market ve pazarlara hücum eden vatandaşlar, Pakistan sokaklarında insan seli oluşturdu. Sosyal mesafe ve birçok Covid-19 önlemini çiğneyen birçok vatandaşın, yollarda araç geçişlerine engel olması sonucu ülkenin birçok bölgesinde araç trafiği ise durma noktasına geldi.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 4 BİN 198 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 46 bin 467 Covid-19 testinde, 4 bin 198 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 845 bin 833'e yükseldiği kaydedildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 9,03 'e ulaştığını bildirdi. NCOC, son 24 saatte 108 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 537'ye yükseldiğini belirtti.

NCOC, son 24 saatte 4 bin 397 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 84 bin 172 olduğunu belirtti.

-İHA-

Pakistanlılar, bayram öncesi market ve pazarlara hücum etti
Pakistanlılar, bayram öncesi market ve pazarlara hücum etti
Pakistanlılar, bayram öncesi market ve pazarlara hücum etti
Pakistanlılar, bayram öncesi market ve pazarlara hücum etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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