Pakistanlılar, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını protesto etti
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Pakistanlılar, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını protesto etti

Pakistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşması protesto edildi.

Pakistanlılar, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını protesto etti
16.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:40

Pakistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşması protesto edildi.

Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki gösteren Pakistanlılar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrılarının ardından başkent İslamabad başta olmak üzere çok sayıda kentte sokaklara döküldü.

On binlerce kişinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen gösterilerde BAE'nin adımını Filistin'e ihanet olarak değerlendiren Pakistanlılar, "Pakistan halkı, Filistin halkının yanındadır" sloganları attı.

Protestolarda İsrail'in Filistin politikaları ve ABD'nin normalleşme anlaşması üzerindeki kabul edilemez baskısı kınandı, Filistin halkına destek mesajları verildi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak yol haritası" belirleme konusunda anlaştıkları ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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