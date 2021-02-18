Pakistanlı yetkililer, K2 dağında kaybolan 3 dağcının öldüğünü bildirdi

Pakistanlı yetkililer, şubat ayı başlarında Everest'ten sonra en yüksek ikinci dağ olan K2 (Karakurum) dağına tırmanmaya çalışırken kaybolan üç dağcının öldüğünü açıkladı.

Pakistanlı yetkililer, şubat ayı başlarında Everest'ten sonra en yüksek ikinci dağ olan K2 (Karakurum) dağına tırmanmaya çalışırken kaybolan üç dağcının öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara ile İzlandalı Jon Snorri ve Şili'li Juan Pablo Mohr'un K2'ye tırmanmaya çalışırken öldüğünü duyurdu.

Pakistan Dağcılık Federasyonu (Alpine Club) Sekreteri Karrar Haidri, dağcıların yaşamını yitirmesinin büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Üç dağcının da trajik şekilde ölümü nedeniyle çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin dağcıların cesetlerini almak için helikopterler ve taşıyıcılar kullandığını aktaran Haidri, ancak bu çabaların bile başarısız olduğunu ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de hayatını kaybeden dağcılar için Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ali Sadpara'nın ailesine başsağlığı diliyorum. Allah bu yiğit adamı ebedi cennetinde ağırlasın. Güç, cesaret ve kahramanlıkla doğaya karşı direndi. Ayrıca İzlandalı dağcı John Snorri Sigurjónsson ve Şilili dağcı Juan Pablo Mohr Prieto'nun ailelerine ve sevenlerine de baş sağlığı diliyorum."

Ali Sadpara'nın oğlu Sajid ise basına yaptığı açıklamada, yetkililerin, 5 Şubat'ta içlerinde babasının da olduğu kaybolan dağcıları bulmak için ellerinden geleni yaptığını, bunun için minnettar olduğunu dile getirdi.

Dağcıları arama çalışmaları geçen hafta zorlu hava koşulları nedeniyle durdurulmuştu.

Üç dağcı, 8 bin 611 metre yüksekliğindeki K2 dağına tırmanmaya çalışırken 5 Şubat'tan itibaren, dağın 5 bin metre yükseklikte bulunan tedariklerin yapıldığı ana kampıyla iletişimlerini kaybetmişti.

Tehlikeli arazisi ve sert doğası nedeniyle "vahşi dağ" olarak da bilinen K2 dağının zirvesine ocak ayında Nepalli dağcılar tırmanana kadar, kış mevsiminde ulaşmak için daha önceki 5 teşebbüs başarısız olmuştu.

Maceracıların ilgi odağı olan ve daha önce 300 dağcının ilkbahar ve yaz mevsiminde zirvesine ulaştığı dağ, olumlu hava koşullarında bile 86 dağcının hayatına mal oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya