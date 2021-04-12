Pakistanlı sanatçı "Türkiye Azerbaycan-Pakistan" arasındaki kültürel bağlara dikkati çekmek için şarkı besteledi

Pakistanlı sanatçı Numan Şah Buhari, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" arasındaki güçlü ilişkilere ve kültürel bağlara dikkat çekmek için şarkı hazırladı.

Pakistanlı sanatçı Numan Şah Buhari, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" arasındaki güçlü ilişkilere ve kültürel bağlara dikkat çekmek için şarkı hazırladı.

Genç sanatçı Buhari, "Saltanat e Usmania (Osmanlı Saltanatı)" ismini verdiği, Türkçe ve Urduca seslendirdiği şarkısını internet ortamına yükleyerek dinleyicilerin beğenisine sundu.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde çekilen video klipte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görüntüleri de kullanıldı. Klipte ayrıca Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinden kesitlere de yer verildi.

Buhari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Pakistan'ın en başından beri çok güçlü ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, "Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra bu ülkeyi ilk tanıyanlar Türkiye ve Pakistan oldu. Bu sebeple Azerbaycan'ın bağımsızlığının ardından üç ülkenin güçlü ilişkileri bulunuyor." dedi.

Türk tarihi dizilerinin şu sıralar Pakistan'da yayımlanmakta olduğuna işaret eden Buhari, Pakistan halkının Türk halkına ve dizilerine büyük alaka gösterdiğini söyledi.

Buhari, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu ifade ederek, bu sebeple bu ülkeler arasındaki güçlü ilişkileri ve kültürel bağları teşvik etmek için bu şarkıyı bestelediğini söyledi.

26 Mart'ta Pakistanlı sanatçı Asad Kureyşi de Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki güçlü ilişkileri vurgulamak için şarkı hazırlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı