Pakistanlı sanatçı "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" dostluğuna dikkati çekmek için şarkı besteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Pakistanlı sanatçı "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" dostluğuna dikkati çekmek için şarkı besteledi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistanlı sanatçı 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan' dostluğuna dikkati çekmek için şarkı besteledi

Pakistanlı sanatçı Asad Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekmek için şarkı hazırladı.

Dışişleri, AB bildirgesini memnuniyetle karşıladı: 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz
Dışişleri, AB bildirgesini memnuniyetle karşıladı: 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

Pakistanlı sanatçı Asad Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekmek için şarkı hazırladı.

Genç sanatçı Kureyşi, "Dil Hai Turkey, Pakistan, Jan Hai Azerbaijan (Kalbim Türkiye Pakistan'dır, Canım Azerbaycan'dır)" ismini verdiği ve Türkçe ve Urduca seslendirdiği şarkısını internet ortamına yükleyerek dinleyicilerin beğenisine sundu.

Pakistan'ın Lahor şehrinde çekilen video klipte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görüntüleri de kullanıldı. Klipte ayrıca Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinden kesitlere ve İstanbul'un tarihi mekanlarına ait görsellere yer verildi.

Sanatçı Kureyşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şarkının üç ülke arasında uzun süredir var olan dostluğa bir övgü mahiyetini taşıdığını ve bir Pakistanlı'dan Türkiye ve Azerbaycan'daki kardeşlerine hediye olduğunu söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın geçen sene Pakistan'ı ziyaretinde kendisine yönelik sıcak karşılamayı gördüğünü anımsatan Kureyşi, bunun ardından Türkiye ile Pakistan'ın kardeşliğine methiyede bulunmak için bir şarkı yapmak istediğini belirtti.

Kureyşi, "Azerbaycan'ı da dahil ettim çünkü buradaki insanların Azerbaycan'ın daima Türkiye'nin yanında durduğunu bilmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistanlı sanatçı "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" dostluğuna dikkati çekmek için şarkı besteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 08:02:07. #1.16#
title