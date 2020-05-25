Pakistanlı pilot kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı
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Pakistanlı pilot kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı

Pakistan'da kaza yapan yolcu uçağının pilotunun faciadan önce kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadığı ortaya çıktı.

Pakistanlı pilot kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı
25.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:05

Pakistan'da kaza yapan yolcu uçağının pilotunun faciadan önce kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadığı ortaya çıktı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Karaçi'de düşen Airbus A320 tipi yolcu uçağıyla ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Raporda, 1 saat 33 dakikalık Lahor-Karaçi seferini yapan uçakta 2 saat 34 dakika boyunca yetecek yakıt bulunduğu belirtildi. Raporda yer alan bilgilere göre, pilot hava trafik kontrolörünün inişten önce irtifa ve hız konusunda yaptığı 3 uyarıyı yok saydı. Pilotun kuleden yapılan irtifayı düşürme uyarısını dikkate almayarak hazır olduğunu söyleyip inişe geçtiği kaydedildi.

Kazanın ardından Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin daha önce yayınladığı raporda, pilotun 3 kez iniş yapmayı denediği ancak başarılı olamadığı belirtilmişti. Pakistanlı uzmanlar, uçak kazasının pilot hatası olup olmadığına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Pakistan'da 22 Mayıs'ta Airbus A320 tipi yolcu uçağının Karaçi'de yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 97 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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