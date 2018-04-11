Pakistanlı Otomotiv Şirketleri 'Automechanika 2018' Fuarında Ürünlerini Ziyateçilerle Buluşturdu

Önde gelen Pakistanlı otomotiv şirketleri otomotiv endüstrisi sektörü için bölgenin tanınmış toplantı platformu olan ve 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Automechanika Ticaret Gösterisine" katıldı. Yaklaşık 1352 sergici ürünlerini sergiledi ve fuar dünyanın her tarafından 45,979 ziyaretçiyi kendisine çekti.

PAKİSTAN'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU PAKİSTAN STANDINI ZİYARET ETTİ

Sipariş üzerine yapılmış olan "Pakistan Standına" Türkiye'deki ve özellikle Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Cezayir, Irak, İran, Libya, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Orta Asya Devletlerindeki iş toplulukları iyi bir şekilde katılım gösterdi. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha da Pakistan standını ziyaret etti ve katılımcılarla etkileşimde bulundu.

BAŞKONSOLOSLUK ŞİRKETLERLE ZİYARETÇİLER ARASINDAKİ İLETİŞİMİ KOORDİNE ETTİ

Fuara katılan Pakistanlı şirketler arasında M/s. Thermosole Industries, Ahmad Traders, Super Horn House, Peoples Steel Mills, Sohail Engineering Corporation, Matchless Engineering, Razaque Engineering Works, Ghauri Tyre & Tube, Stahlco Engineering ve Royal Tech bulunuyordu. Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında bu şirketlere yardımcı oldu ve fuardaki Türk şirketleriyle ve uluslararası katılımcılarla olan etkileşimlerini koordine etti.

"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ YATIRIMLAR HIZLA ARTIŞ GÖSTERDİ"

Sağlam bir talebe ve artan gelirlere dayalı olarak, otomotiv sektörü Pakistan'daki büyüyen endüstrilerden bir tanesidir. Pakistan'ın otomotiv endüstrisindeki hem yerel hem de yabancı yatırımlar da yüksek bir hızda artmaktadır. Otomotiv endüstrisi yılda 3.3 milyar Dolarlık bir ithalat ikamesine erişmenin yanı sıra ihracatlar aracılığıyla yılda 210 milyon Dolar tutarında döviz sağlamıştır.

"BİRÇOK OTOMOTİV ÜRETİCİSİ PAKİSTAN'DA FABRİKA AÇTI"

Yüksek teknolojideki otomotiv yedek parçaları ABD'ye, Fransa'ya, Birleşik Krallığa, Çin'e ve Orta Doğuya ihraç edilmektedir. Buna benzer şekilde, Pakistan Hükümetinin iş dostu Otomotiv Geliştirme Politikasının bir sonucu olarak, Toyota, Suzuki, Renault, Volkswagen, Hyundai ve KIA gibi birçok uluslararası otomotiv üreticisi ya Pakistan'da fabrikalarını açmaya başladılar ya da bunun için gerekli izinlerini aldılar.