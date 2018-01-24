Pakistanlı Öğrencilerden Harekatın Başarısı İçin Dua

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Pakistan'ın Pencap Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü insiyatifiyle düzenlenen programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'da, YEE ve Pencap Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü inisiyatifiyle, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı harekata destek amacıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve Naat-ı Şerif okunmasıyla başlayan programın yapılmasına ön ayak olan Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zia ul-Hasan, Türkiye-Pakistan dostluğunun tarihi seyriyle ilgili bilgi verdi.

Zia ul-Hasan, ABD ile Batılı bazı güçlerin, Doğu ülkelerini ve özellikle İslam dünyasını parçalama ve Müslümanların nüfusunu azaltma planlarını anlattı.

YEE Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Toker de Batılı güçlerin İslam dünyasını ve özellikle İslam dünyasının tek kurtuluş ümidi olan Türkiye'yi hedef aldığını, bunu yapmak için de terörist grupları desteklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin, Türkiye'ye yönelik planlanan işgal hareketini reddederek önce El-Bab, sonra da Afrin harekatını başlattığını kaydeden Toker, Türk ordusunun güçlü olduğunu ve tüm güçlüklerle başa çıkabileceğini ifade etti.

Toker, Türk halkının, Pakistanlı kardeşlerinden ve tüm İslam ümmetinden dualarıyla destek olmalarını beklediğini söyledi.

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammad Kamran da Pakistan halkının her zaman Türk kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti. Kamran, İslam dünyasını paramparça etmek isteyen Batılı işgal güçlerine karşı ümmetin tek yürek ve tek yumruk olarak karşı koyması gerektiğinin altını çizdi.

İslam ümmetinin tek umudunun Türkiye olduğunu belirten Kamran, Türk halkı ve ordusunun İslam'ın düşmanlarının tamamını yenecek güce sahip bulunduğunu dile getirdi.

Programın sonunda, Pakistanlı öğretim üyesi ve öğrencilerle, Türkiye, Pakistan ve tüm İslam dünyasının güvenliği ve selametiyle Türk ordusunun giriştiği mücadelede başarılı olması için dua edildi, Kur-an'ı Kerim okundu.