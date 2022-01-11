EDİRNE (İHA) - Pakistanlı öğrenciler ilk kez yedikleri tava ciğere hayran kaldı

EDİRNE Pakistan'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler Edirne'deki tarihi yerleri gezip, meşhur tava ciğerin lezzetine bakarak türküsünü söyledi.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini görmek ve lezzetlerini tatmak amacıyla Pakistan'dan gelen öğrenciler Edirne'nin meşhur tava Ciğerinin de tadını bakıp, hayran kaldılar. Öğrencileri ağırlayan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ilk önce öğrencilere tava ciğerinin nasıl yapıldığını anlattı. Ardından öğrencilerinde eşliğinde hep birlikte Tava Ciğer Marşı'nın okuması renkli görüntülere sahne oldu.

Pakistanlı 30 öğrenciyle güzel bir vakit geçirdiğini ifade eden Tarihi Ciğerci Dinar, "Pakistanlı öğrenci kardeşlerimiz bizlere konuk oldular. Türkiye'yi ve dolayısıyla Edirne'mizin tarihi yerlerini görmeye ve lezzetlerini tatmaya gelmişler. Rehberimiz aracılığıyla çok güzel bir Edirne tanıtım sohbeti gerçekleştirdik. En sonda geleneksel hale gelen tava ciğer türkümüzün dörtlüğünü hep birlikte okuduk. Çok güzel ve keyif veren görüntüler ortaya çıktı. Kendileri de memleketlerine döndüklerinde Edirne'den bahsedecek ve çektikleri görüntüleri arkadaşlarına, dostlarına gösterecekler. Tabi ki Edirne tanıtımında orada devam etmiş olacak" dedi.